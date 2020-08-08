В Туле житель коммунальной квартиры обворовал своего соседа

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В Туле в коммунальной квартире по адресу ул. Кутузова, 108-б произошла кража. Злоумышленник ночью, перелез через ограждение общего балкона на 3-м этаже и проник в помещение. Пока его сосед спал, мужчина похитил из его комнаты деньги в размере 17 500 и мобильный телефон. Общая сумма краденного составила около 30 тысяч рублей.

Сотрудники изобличили вора. 38-летний неработающий жилец соседней комнаты был задержан и доставлен в отдел для разбирательств. Позже он признался в содеянном.

В настоящее время в полиции возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.