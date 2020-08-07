Шесть тульских выпускников будут учиться на целевых местах в МГИМО

Фото: Правительство Тульской области

Шесть выпускников из Тульской области будут учиться на целевых местах в МГИМО. Ребята из Тулы, Новомосковска и Ефремова прошли отбор среди 40 претендентов. Оценка кандидатов проводилась на основании представленных документов, по результатам ЕГЭ и индивидуального собеседования.

В случае поступления по договору о целевом обучении ребят ожидает не только обучение на бюджете в МГИМО, но и дополнительная стипендия от имени правительства Тульской области и последующее трудоустройство в органы исполнительной власти региона. Им предстоит обучение о направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Международные отношения», «Экология и природопользование».