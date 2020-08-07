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В Узловском районе автомобилистов проверят на трезвость

Тем, кто окажется под подозрением, предложат пройти проверку
Мария ВласоваМария ВласоваМарияВласова
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7 августа в Узловском районе сотрудники Госавтоинспекции проведут сплошную проверку водителей на трезвость. В рейде примут участие около 9 экипажей ДПС, а также сотрудники других служб органов внутренних дел на обслуживаемой территории.

В том случае, если от водителя автомобиля будет исходить запах алкоголя или его поведение не будет соответствовать обстановке, ему предложат пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотиков.

Кроме того, полицейские проверят места отдыха и досуга жителей, прибрежные территории водоемов.