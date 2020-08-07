За весь период фиксации нарушений туляков за отсутствие масок оштрафовали на 7,7 млн рублей. Всего же с 1 июня в Тульской области по статье 20.6.1 КоАП РФ составлено 3 474 протокола.

Полицейские продолжают проверки. 6 августа на территории региона составлено 57 административных протоколов за отсутствие средств индивидуальной защиты дыхания. Среди них - 25 протоколов в магазинах, 6 – в зданиях и сооружениях, 10 – в общественном транспорте, 16 – на остановочных павильонах.

Отметим, что 30 из 57 протоколов составлено в Туле.