На заброшенной заправке туляк застрелил одного мужчину и пытался убить второго

В Туле 28-летнего местного жителя обвиняют в убийстве и покушении на убийство. На заброшенной автозаправке в 115 м от автодороги Железня-Алексин он выстрелил в противника из самозарядного гладкоствольного карабина. Причиной стал конфликт с группой мужчин. От полученных травм потерпевший скончался в реанимации.

Туляк пытался убить еще одного мужчину выстрелом, также находящегося на месте событий. Но ему помешали присутствующие. Кроме того, потерпевшего быстро доставили в больницу.

Мужчина свою вину не признал. Однако следователь добыл доказательства его вины.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.