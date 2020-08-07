В Тульской области могут закрыть восемь кафе

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Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора составили 8 протоколов о временном запрете деятельности точек общепита. Это кафе и столовые в Туле, Плавске, Алексине, Узловском районе.

Кроме того, санитарные нарушения нашли в 8 магазинах. После этого было возбуждено 7 дел об административном правонарушении. Еще одному предпринимателю из Ефремовского района грозит временное приостановление деятельности: материалы дела переданы в суд.

Причина - несоблюдение кратности проведения обработки и дезинфекции помещений, отсутствие контроля за проведением термометрии и масок у персонал.

Всего было проверено 17 объектов общественного питания и 27 объектов торговли.