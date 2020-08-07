Житель Тульской области выращивал на своем участке коноплю

В Богородицке мужчина выращивал на своем приусадебном участке коноплю. Полицейские изъяли 216 кустов растений, содержащих наркотические средства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

А позже дома у мужчины полицейские в присутствии понятых нашли уже переработанную из произрастающей на участке конопли массу с наркотическим веществом тетрагидроканнабинол.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.