В тульском поселке Плеханово займутся оздоровлением оперативной обстановки

Фото: УМВД России по Тульской области

На территории Ленинского района, а в частности в посёлке Плеханово, займутся оздоровлением оперативной обстановки. Об этом шла речь на служебном совещании в УМВД России по Тульской области.

Полицейские начнут проводить больше профилактических мероприятий. Было отмечено, что регулярная работа в данном направлении позволит существенно улучшить криминогенную ситуацию в близлежащих населённых пунктах и Туле.

Напомним, в 2016 году в поселке произошел цыганский бунт. Причина — их дома отключили от газа, который они воровали у государства годами.