В Туле планируют появиться 19 новых пешеходных переходов

До 1 октября тульские улицы обзаведутся 19 новыми пешеходными переходами. Сейчас же Тула имеет в арсенале около 750 переходов, которые постоянно обновляют новым покрытием разметки. На данный момент разметка нанесена на большую часть всех объектов..

На сегодняшний день пешеходные переходы на пр. Ленина, ул. Октябрьской, ул. Ложевой, Карасноармейском пр., ул. Пролетарской, ул. Лейтейзена, ул. Н. Руднева и Одоевском шоссе. уже имеют свою нанесённую дорожную разметку.

Отметим, что все работы выполняются ночью, чтобы не делать больших помех дорожному движению в городе.