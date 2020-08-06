7 августа тулякам из всех районов снова отключат электричество Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 7 августа, в Туле по ряду адресов отключат электроэнергию. Это будет связано по причине проведения плановых работ на объектах электроснабжения.

В связи с этим с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

ул. Ф. Энгельса, 145, 143, 145-а, 147-а, 141 к. 2; ул. Жаворонкова, 2; пр-т Ленина, 72, 74, 74-а, 76-а

Мясново: 6-й Полюсный пр-зд, 20-40 (чётн.), 1-9 (нечётн.), 25-а, 20-б, 27, 19, 21; ул. Тихмянова, 2-е, 1-г-л, 23; 7-й Полюсный пр-зд, 1-12, 20-36 (чётн.), 25-45 (нечётн.); 9-й пр-зд, 1-а-п, 2-е, 3-33 (нечётн.); 8-й пр-зд, 1-17; 7-й пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.); 8-й Полюсный пр-зд, 1-8; 9-й пр-зд, 1-13

ул. Металлистов, 19, 21, 23-а, 13, 15, 17, 1, 3, 20, 18, 14, 16, 8-а, 2-б, 7, 5, 9, 11, 14-в, 8, 25, 6-а; Черниховский пер., ул. Благовещенская, 8-а, 8-б, 8-в, 8-г

ул. Декабристов, 128-150 (чётн.), 97-109 (нечётн.); ул. Калинина, 133, 137, 141, 98-108; ул. Патронная, 87-101 (нечётн.), 86-98 (чётн.)

ул. Железнодорожная, 2-в

п. Косая Гора: Орловское ш., 95, 97, 87-а, 89, 91, 93, 97-а, 99-а, 101-а, 117, 111, 121-а; пер. Дачный, 1-12;п. Косая Гора: Орловскаое ш., 101-а, 152, 132-а, 145, 80-146 (чётн.), 99-141, 141-а (нечётн.);