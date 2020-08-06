В Тульской области за две недели закрыли 11 точек общепита

В Тульской области за 2 недели закрыли 11 точек общепита. Причиной стало нарушение санитарно-эпидемических мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Судебные приставы приостановили деятельность «Bottega Toscana», «Самурай», «Хорошие люди» и «Шаурма 71» на 90 суток, кафе «Ташкент» и фастфуда «Донер Кебаб» на 60 суток, хостела «Ворота солнца» на 30 суток.

На 60 суток были прикрыты заведения «У Робинзона» и «Встреча», на 30 суток - кафе «Прованс». Еще на 15 суток приостановлена работа кафе «Встреча» в Веневском районе.

Сейчас устранили нарушения и возобновили работу организации общественного питания «Bottega Toscana», «Самурай», «Хорошие люди» и «Ташкент».