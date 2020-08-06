В Тульской области житель Щекино обворовал своего собутыльника

Фото: Архив "КП"

В Щекино после совместного распития алкогольных напитков местный житель своровал у своего знакомого рюкзак с вещами, после чего скрылся с места преступления.

После произошедшего потерпевший обратился в полицию и рассказал о вероятном похитителе.

Подозреваемым в краже оказался 33-летний неработающий ранее судимый житель Щекино. Он был обнаружен и задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.

Похищенное было изъято. В настоящее время в полиции ведется работа по выяснению всех деталей случившегося.