В Тульской области житель Щекино обворовал чужую дачу

Фото: Алексей ФОКИН

Чтобы осуществить свой замысел, злоумышленник воспользовался свободным доступом на участок местного дачника. Зная, что хозяин отсутствует, похититель прошел на территорию и унес чужие вещи.

Среди похищенного находились комплекты автомобильной резины, электроинструменты, мелкая бытовая техника — микроволновка и электрический чайник.

Полицейские установили личность подозреваемого в краже. К ней причастен 43-летний неработающий ранее судимый житель Щекино. Он был задержан и доставлен в отдел.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.