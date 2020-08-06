В Алексине Тульской области злоумышленник обчистил квартиру соседей

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По предварителеной информации, зная, что в квартире отсутствуют хозяева, подозреваемый взломал входную дверь, проник внутрь и забрал телевизионную приставку и антенну. Предположительно, целью кражи стал дальнейший сбыт оборудования.

После того, как вернулась законная владелица квартиры и обнаружила следы хищения, она обратилась в полицию.

При проведении оперативных мероприятий удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 30-летний неработающий ранее судимый сосед потерпевшей. Как выяснилось, он располагал информацией об отсутствии хозяев и был склонен к кражам.

Подозреваемый сознался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.