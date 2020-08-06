В Тульской области выявили три сайта с незаконными схемами получения займа

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В Каменском районе Тульской области прокуратура в ходе мониторинга сети Интернет выявила три сайта с незаконными схемами получения займа. В соответствии с ними, займ мог предоставляться под залог материнского капитала.

Следует отметить, что распространение сведений, за которые предусмотрена административная или уголовная ответственность, регулируется ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Кроме того, за незаконное распоряжение средствами капитала предусмотрена уголовная ответственностью.

Суд полностью удовлетворил иски районной прокуратуры.