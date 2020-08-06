Жители Пролетарского района Тулы 6 августа остались без воды

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В Пролетарском районе Тулы произошла коммунальная авария. В результате прорванной трубы улице Кутузова оказались затоплены некоторые дома и подвалы.

Причиной ЧП стало повреждение участка водовода. Сейчас на месте работают сотрудники «Тулагорводоканала».

В связи с восстановительными работами у жителей домов 86, 88, 90 и 92 по ул. Кутузова с 11:00 отключена холодная вода. Водоснабжение возобновится после окончания ремонтных работ.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.