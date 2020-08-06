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Сегодня в Туле будут бесплатно раздавать питьевую воду. Традиционно, в самые жаркие дневные часы в областном центре проходит раздача питьевой воды.

По прогнозам синоптиков, днем 6 августа ожидается до 28 градусов тепла.

Так, раздача питьевой воды пройдет по следующим адресам города:

-Тула, пересечение пр. Ленина и ул. Советской; -Тула, пересечение пр. Ленина и ул. Первомайской; -Тула, пересечение ул. Марата и Ложевой; -Тула, ул. М. Горького, д.14; -Тула, ул. Пузакова, д.5; -Тула, ул. Смидович/9 Мая, д.5; -Тула, ул. Фрунзе, д. 5; -Тула, ул. Кауля, 45; -Тула, Н. Руднева, д. 62.