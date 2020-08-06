Детские площадки в Пролетарском районе Тулы не соответствовали требованиям безопасности

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В Пролетарском округе Тулы прокуратура выявила нарушения детских площадках, касающиеся безопасной эксплуатации оборудования.

В ходе проверки оказалось, что на площадках двух образовательных учреждений округа отсутствует ударопоглощающее покрытие. В отдельных учреждениях не осуществлялся контроль за техническим состоянием оборудования.

По результатам рассмотрения представлений, внесенных прокуратурой руководителям учреждений, нарушения были исправлены. На игровых площадках по всей зоне приземления с оборудования установлено удоропоглощающее покрытие, обладающее амортизацией, демонтировано игровое оборудование, техническое состояние которого не подлежит ремонту.