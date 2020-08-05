В Туле откроется выставка, посвященная Международному дню кошек

Фото: ГУК ТО "Тульский областной экзотариум"

В новом здании тульского экзотариума в ЦПКиО им. П.П. Белоусова откроется фотовыставка, посвященная Международному дню кошек. В объектив фотографа попали животные, которые сейчас находятся на передержке и остро нуждаются в любящем хозяине и собственном доме.

Также будет представлена авторская выставка фигурок кошек из коллекции Игоря Копытова, тульского журналиста и фотографа, члена Союза журналистов России, члена международной организации писателей «Международный литературный фонд (Литфонд)».

Их у него более 2 тысяч. Коты вышиты на полотенцах, картинах, нарисованы на кухонной утвари, посуде, елочных шарах, слеплены из глины, вырезаны на дерева, камня, кости и представлены во многих других воплощениях.

Официальное открытие выставки состоится 6 августа в 16.00. Осмотр выставки входит в стоимость обычного билета в тульский зоопарк.

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