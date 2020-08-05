Житель Тульской области убил знакомого одним ударом
Полученные травмы стали для него смертельными
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В Ясногорском районе 34-летнего местного жителя подозревают в причинении смерти по неосторожности.
Пьяный мужчина в одном из домов поселка Есуковский решил разрешить конфликт силой и ударил кулаком по лицу знакомого. От удара тот упал и стукнулся головой о бетонную стену квартиры. Полученные травмы стали для него смертельными.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU