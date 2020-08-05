2020-08-05T17:18:10+03:00
Происшествия

Житель Тульской области убил знакомого одним ударом

Полученные травмы стали для него смертельными
Мария ВЛАСОВА
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В Ясногорском районе 34-летнего местного жителя подозревают в причинении смерти по неосторожности.

Пьяный мужчина в одном из домов поселка Есуковский решил разрешить конфликт силой и ударил кулаком по лицу знакомого. От удара тот упал и стукнулся головой о бетонную стену квартиры. Полученные травмы стали для него смертельными.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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