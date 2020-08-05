Житель Тульской области убил знакомого одним ударом

5 Авг. 2020 2020-08-05T17:18:10+03:00

Полученные травмы стали для него смертельными

Изменить размер текста: A A

В Ясногорском районе 34-летнего местного жителя подозревают в причинении смерти по неосторожности.

Пьяный мужчина в одном из домов поселка Есуковский решил разрешить конфликт силой и ударил кулаком по лицу знакомого. От удара тот упал и стукнулся головой о бетонную стену квартиры. Полученные травмы стали для него смертельными.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU