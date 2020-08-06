6 августа в Туле закроется кинотеатр "Октябрь" Фото: Алексей ФОКИН

С 1 августа в Тульской области разрешили работать кинотеатрам. Теперь все киноточки города будут работать по строгим правилам и рекомендациям Роспотребнадзора. Однако, не все кинотеатры Тулы смогли выйти в рабочий режим и во всеоружии. Один из долгожителей в сфере кинопоказов все же закрывает свои двери для зрителей.

Так, стало известно, что кинотеатр «Октябрь», который располагается на Красноармейском проспекте, закрывается с 6 августа. Однако, есть информация и о том, что кинотеатр закрывается не навсегда, остановка деятельности будет временным явлением. Причиной же послужили технические неувязки.

Однако, после устранения всех неотложных моментов, кинотеатр обещает возобновить свою работу. Об открытии «Октября» туляки узнают с официальных страниц кинотеатра.