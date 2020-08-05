В Тульской области клещи покусали 210 человек

С 24 по 31 июля от присасывания клещей пострадали 210 жителей Тульской области. Из них 84 случая относится к детям. Такие данные предоставил региональный Роспотребнадзор.
Наибольшее количество присасываний насекомых было замечено в:
Туле — 1 383 случая
Алексинском районе - 189 случаев,
Новомосковском районе - 101 случай,
Заокском районе - 137 случаев,
Ефремовском районе - 135 случаев,
Киреевском районе - 90 случаев,
Узловском районе - 106 случаев,
Суворовском районе - 117 случаев,
Плавском районе - 71 случай,
Белевском районе - 55 случаев,
Ясногорске - 60 случаев,
в г.Донской - 59 случаев.
Чаще всего клещи присасываются на территории леса, дачных участков и придомовых территориях.