В Тульской области клещи покусали 210 человек

С 24 по 31 июля от присасывания клещей пострадали 210 жителей Тульской области. Из них 84 случая относится к детям. Такие данные предоставил региональный Роспотребнадзор.

Наибольшее количество присасываний насекомых было замечено в:

Туле — 1 383 случая

Алексинском районе - 189 случаев,

Новомосковском районе - 101 случай,

Заокском районе - 137 случаев,

Ефремовском районе - 135 случаев,

Киреевском районе - 90 случаев,

Узловском районе - 106 случаев,

Суворовском районе - 117 случаев,

Плавском районе - 71 случай,

Белевском районе - 55 случаев,

Ясногорске - 60 случаев,

в г.Донской - 59 случаев.

Чаще всего клещи присасываются на территории леса, дачных участков и придомовых территориях.