7 августа тулякам из поселка Ленинский перекроют холодную воду

В пятницу, 7 августа, жители Ленинского посёлка останутся временно без холодной воды. Это будет связано с проведением плановых ремонтно-профилактических работ.

Таким образом, воду перекроют с 12:00 до 16:00 по следующим адресам: п. Ленинский, ул. Мичурина, ул. Комсомольская, Пионерский пер., ул. Л.Толстого, ул.Трудовая, ул. Луначарского, ул. Лесная, ул. Гагарина, ул. Борисова, Советский, пер., ул. Советская, ул. Чихирева, Известковый пер., ул. Южная, ул. Восточная, в связи с производством ремонтных работ АО «Технопарк».

После проведения работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.