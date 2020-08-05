6 августа многим тулякам отключат ток Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 6 августа, в Туле по ряду адресов произойдёт плановое и массовое отключение электроэнергии. Это будет связано с проведением плановых работ на объектах электроснабжения.

Из-за этого 6 августа с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

ул. Максимовского, 2; ул. Галкина, 29, 31-а

пр-т Ленина, 139-а, 145, 143, 149, 141 (нежилое помещение), 149, 143-в, 147 к. 1, 143-а, 143-б

ул. Станиславского, 1, 29, 33, 32, 48, 35; ул. Пархоменко, 40, 45, 46, 48; пер. Городской, 15; ул. Мезенцева, 2-21; ул. Ак. Павлова, 38; пер. Пархоменко, 2-14 (чётн.), 3, 5. пер. Станиславского, 1, 2, 2-а

ул. Марата, 180, 120, 176, 178, 174; пр-зд Марата, 2, 4; ул. Кирова, 159, 161-а, 153, 155, 157, 161, 149-а, 151-а, 153-а; ул. Кутузова, 4; ул. Баженова, 2

ул. Ушинского, 35-47, 40/б/1, 40-б, 31-а, 32-а, 33-а, 34-а, 35-а, 35-б, 35-в, 36-а, 37-в, 37-б, 36-в, 36-б, 38-в, 40-б, 40-а/1, 48-б, 46-в, 12-в, 48-в

ул. Кропоткина, 3-23; ул. Куренкова, 2-42 (чётн.), 1-37 (нечётн.), 37-а; ул. Токарева, 2-9

ул. Октябрьская, 136-182 (чётн.)

ул. Октябрьская, 178

п. Победа, ул. Рабочая, 1-11, 28, 28-а, 31-40, 48-59; п. Трудовой, 141, 141-а, 143, 144

п. Трудовой, 21-30, 47, 53-55, 67, 69, 70, 72-7