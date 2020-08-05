2020-08-05T15:44:59+03:00
Происшествия

В поселка Косая Гора туляк избил мужчину и отобрал золотую цепочку и крестик

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
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В поселка Косая Гора мужчина напал на 63-летнего местного жителя. Сначала он несколько раз ударил его, а затем забрал золотую цепочку и крестик.

Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Грабителем оказался 33-летний мужчина, ранее судимый за кражи, грабежи, и разбои.

Подозреваемый обнаружен и доставлен для разбирательства. Похищенное изъято. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Грабеж".

ИСТОЧНИК KP.RU

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