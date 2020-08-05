В Тульской области для пациентов с коронавирусом зарезервировали шесть больниц
Места в этих медучреждениях останутся до последнего зараженного
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В Тульской области для пациентов с коронавирусом зарезервировали 6 больниц. Всего - 128 коек. Они останутся в резерве до тех пор, пока в регионе будут выявляться случаи заболевания коронавирусом.
В случае второй волны заболеваемости в течение 2-3 дней будут развернуты 1 379 коек. При этом не будут затронуты отделения, которые оказывают специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями.
ИСТОЧНИК KP.RU