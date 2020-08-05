В Тульской области водитель иномарки сбил 91-летнего мужчину

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:27:00+03:00

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4 августа в 15-20 на улице квартал 50 лет Октября в Узловой произошло ДТП. 26-летний молодой человек на автомобиле «Citroen C4» наехал на пешехода, 91-летнего мужчину.

По предварительной информации, пенсионер переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП он получил различные травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU