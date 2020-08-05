2020-08-05T12:11:43+03:00
Происшествия

В Тульской области почти три тысячи человек пострадали от укусов клещей

За последнюю неделю - 210 человек
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области 2 757 человек пострадали от укусов клещей, из них 1 068 дети. Такую статистику за период мониторинга на 31 июля предствило Управление Роспотребнадзора по Тульской области. За последнюю неделю от клещей пострадали 210 человек.

Наибольшее количество укусов зарегистрировано у жителей Тулы, Алексинского, Новомосковского, Заокского, Ефремовского, Киреевского, Узловского, Суворовского, Плавского, Белевского, Ясногорского районов и Донского. В основном клещи присасывались в лесу, на дачных участках, придомовых территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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