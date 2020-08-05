Глава тульского ГИБДД назвал трамваи транспортом будущего
Глава регионального ведомства отметил экологичность транспорта
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Начальник УГИБДД по Тульской Вячеслав Лопатников поделился с журналистами мнением относительно трамваев. Отметим, что в областном центре этот вид транспорта не раз становился предметом спора.
- Этот экологичный транспорт актуален для любого мегаполиса, за ним будущее, - заявил Вячеслав Лопатников.
Глава регионального ведомства отметил экологичность транспорта. Но также подчеркнул, что нужно работать в части обустройства полотна, организации и графиков движения.
ИСТОЧНИК KP.RU