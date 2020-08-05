Глава тульского ГИБДД назвал трамваи транспортом будущего

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:29:22+03:00

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Начальник УГИБДД по Тульской Вячеслав Лопатников поделился с журналистами мнением относительно трамваев. Отметим, что в областном центре этот вид транспорта не раз становился предметом спора.

- Этот экологичный транспорт актуален для любого мегаполиса, за ним будущее, - заявил Вячеслав Лопатников.

Глава регионального ведомства отметил экологичность транспорта. Но также подчеркнул, что нужно работать в части обустройства полотна, организации и графиков движения.

ИСТОЧНИК KP.RU