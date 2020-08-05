В Тульской области 71-летний водитель иномарки сбил пешехода
Женщина получила различные травмы
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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4 августа в 12.00 на улице Ленина в микрорайоне Северо-Задонск в Донском произошло ДТП. 71-летний мужчина на автомобиле «Renault Duster» наехал на пешехода, 46-летнюю женщину.
По предварительной информации, она переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП женщина получила различные травмы и была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU