В Тульской области двое представителей цыганского этноса украли мотоблок и бензопилу

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:48:04+03:00

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В поселке Товарковский двое представителей цыганского этноса выставили оконное стекло и попали внутрь чужого дома. Они забрали мотоблок и бензопилу. Предположительно, кража совершалась ими с целью дальнейшего сбыта.

Полицейские задержали представителей цыганского этноса. Безработные 21-летний злоумышленник и его 18-летний подельник признались в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято. Подозреваемые задержаны. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

Оба подозреваемых уже были судимы. Первый - за кражу и грабеж, а второй - за кражу и преступление в сфере незаконного оборота наркотиков

ИСТОЧНИК KP.RU