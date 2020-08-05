5 Авг. 2020 2020-08-05T10:35:07+03:00

Мужчин доставили для разбирательства в отдел полиции

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В Туле на ул. Рязанской полицейские задержали двух иностранцев. Мужчины ехали на автомобиле Daewoo Nexia. Задержание произошло на проезжей части. Здесь мужчинам пришлось провести некоторое время в наручниках.

- В результате проведения оперативных мероприятий полицейскими в Туле задержаны двое подозреваемых в совершении преступления имущественного характера, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

Мужчин доставили для разбирательства в отдел полиции. Обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU