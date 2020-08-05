В Туле на ул. Рязанской полицейские задержали двух иностранцев
Мужчин доставили для разбирательства в отдел полиции
Изменить размер текста:
В Туле на ул. Рязанской полицейские задержали двух иностранцев. Мужчины ехали на автомобиле Daewoo Nexia. Задержание произошло на проезжей части. Здесь мужчинам пришлось провести некоторое время в наручниках.
- В результате проведения оперативных мероприятий полицейскими в Туле задержаны двое подозреваемых в совершении преступления имущественного характера, - сообщили в УМВД России по Тульской области.
Мужчин доставили для разбирательства в отдел полиции. Обстоятельства выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU