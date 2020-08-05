2020-08-05T10:25:56+03:00
Общество

9 августа в Туле ограничат продажу алкоголя

В этот день состоится футбольный матч
Мария ВЛАСОВА
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9 августа с 16.00 до 22.00 в Туле ограничат продажу алкоголя (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху). Запрет коснется магазинов, расположенных на расстоянии менее 1000 метров от стадиона «Арсенал».

По закону, розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей не допускается.

В этот день состоится на стадионе состоится матч футбольных клубов «Арсенал» (Тула) - «Ахмат» (Грозный). Начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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