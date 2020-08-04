В Тульской области каждое шестое ДТП совершают пьяные водители

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:41:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тульской области практически каждое шестое ДТП совершают пьяные водители. В таких авариях погибает каждый четвертый.

В первом квартале ситуация была другая. Тогда пьные водители становились виновниками каждого 4 ДТП, погибал каждый второй.

- Подавляющее большинство нетрезвых виновников ДТП это лица мужского пола и лишь чуть более 6% это женщины, - отметил начальник УГИБДД по Тульской Вячеслав Лопатников. - Половина всех ДТП и погибших приходится на пятницу, субботу и воскресенье.

ИСТОЧНИК KP.RU