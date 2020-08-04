В Тульской области каждое шестое ДТП совершают пьяные водители
Подавляющее большинство виновников таких аварий - мужчины
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В Тульской области практически каждое шестое ДТП совершают пьяные водители. В таких авариях погибает каждый четвертый.
В первом квартале ситуация была другая. Тогда пьные водители становились виновниками каждого 4 ДТП, погибал каждый второй.
- Подавляющее большинство нетрезвых виновников ДТП это лица мужского пола и лишь чуть более 6% это женщины, - отметил начальник УГИБДД по Тульской Вячеслав Лопатников. - Половина всех ДТП и погибших приходится на пятницу, субботу и воскресенье.
ИСТОЧНИК KP.RU