2020-08-04T17:41:23+03:00
Происшествия

В Тульской области каждое шестое ДТП совершают пьяные водители

Подавляющее большинство виновников таких аварий - мужчины
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области практически каждое шестое ДТП совершают пьяные водители. В таких авариях погибает каждый четвертый.

В первом квартале ситуация была другая. Тогда пьные водители становились виновниками каждого 4 ДТП, погибал каждый второй.

- Подавляющее большинство нетрезвых виновников ДТП это лица мужского пола и лишь чуть более 6% это женщины, - отметил начальник УГИБДД по Тульской Вячеслав Лопатников. - Половина всех ДТП и погибших приходится на пятницу, субботу и воскресенье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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