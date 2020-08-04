До 7 августа в Туле возле площади Ленина будет ограничено движение транспорта

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:21:42+03:00

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В Туле снова вводят дорожные ограничения. На этот раз они коснутся парковочных мест, а также и самого транспортного движения в центре города. Как сообщила администрация города, что парковаться возле площади нельзя будет с 4 по 7 августа.

Так в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения ремонтно-восстановительных работ в центре Тулы временно будет ограничено движение и запрещена парковка и остановка транспортных средств.

Ограничения будут действовать с 9 утра 4 августа до 16:00 7 августа на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.

ИСТОЧНИК KP.RU