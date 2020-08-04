Госпитализированный из автобуса туляк получил порез, пытаясь проникнуть в храм

Напомним, из автобуса в Туле был госпитализирован мужчина с резаными ранами руки. Он направлялся на общественном транспорте в больницу. Но самостоятельно не доехал - потерял сознание. Водитель автобуса вызвал медиков, которые доставили пьяного жителя Тулы в больницу.

Сотрудники полиции установили обстоятельства происшествия. Оказалось, что утром 3 августапьяный туляк решил посетить храм на Одоевском шоссе. Помещение было закрыто, поэтому он разбил стекло двери и ушёл. При этом замки дверей не были повреждены, проникновения внутрь не было. Разбив стекло, мужчина порезал кисть левой руки.

Сейчас в полиции продолжается процессуальная проверка.