2020-08-04T17:06:42+03:00
Происшествия

Житель Тульской области попытался убить сожителя своей бывшей жены

Мужчина ударил "конкурента" ножом в шею
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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41-летний житель Плавского района получил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». А причиной тому стали алкоголь и, возможно, ревность по отношению к бывшей жене.

Установлено, что в апреле этого года в обвиняемый, находясь в д. Крекшино и «под градусом», ударил два раза ножом сожителя своей бывшей жены. Мужчина хотел убить своего «конкурента», а удары пришлись в область шеи. Однако, потерпевший сумел дать отпор, которому помогли и другие, находящиеся на территории домовладения люди. К счастью, пострадавшему вовремя оказали помощь и он остался жив.

В настоящий момент данное уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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