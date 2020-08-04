Житель Тульской области попытался убить сожителя своей бывшей жены

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:06:42+03:00

Изменить размер текста: A A

41-летний житель Плавского района получил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». А причиной тому стали алкоголь и, возможно, ревность по отношению к бывшей жене.

Установлено, что в апреле этого года в обвиняемый, находясь в д. Крекшино и «под градусом», ударил два раза ножом сожителя своей бывшей жены. Мужчина хотел убить своего «конкурента», а удары пришлись в область шеи. Однако, потерпевший сумел дать отпор, которому помогли и другие, находящиеся на территории домовладения люди. К счастью, пострадавшему вовремя оказали помощь и он остался жив.

В настоящий момент данное уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU