5 августа многим тулякам снова отключат свет

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:52:56+03:00

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Завтра, 5 августа, во многих тульских домах снова исчезнет электричество. Это будет связано с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на объектах электроснабжения.

Так 5 августа с 9.00 до 17.00 без света останутся следующие адреса:

Мясново, 12-й пр-д, 2-б, 2-в, 4, 4-а; 6-й Полюсный пр-д, 18; 10-й Полюсный пр-д, 14-34 (чётн.), 7-17 (нечётн.), ул. Тихмянова, 1-м

пр-т Ленина, 139-а, 145, 143, 149, 141 (нежилое помещение), 149, 143-в, 147 к. 1, 143-а, 143-б

ул. Максимовского, 2; ул. Галкина, 29, 31-а

земельный участок ул. Ив. Франко

ул. Парижской Коммуны, 36-62 (чётн.), 29-61 (нечётн.); ул. Грибоедова, 31-62; ул. Бабарыкина, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Писемского, 14; ул. Красина, 55; ул. Н. Неман, 2-19

п. Ново-Скуратово,1-а, ул. Октябрьская, 1-10; ул. Железнодорожная, 1-10; 1-й пр-д, 1-8.

А до 16:00 электричества не будет по адресам:

ул. Демидовская, 54, 54/1 (автосервис), 56 к. 1, 56 к. 2, 56 к. 3

ИСТОЧНИК KP.RU