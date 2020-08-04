В Тульской области шесть выпускников удалили с ЕГЭ из-за шпаргалок
Они нарушили порядок проведения ГИА
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В Тульской области шесть выпускников удалили с ЕГЭ из-за шпаргалок и смартфонов. Они нарушили порядок проведения государственной итоговой аттестации.
В остальном основной период ЕГЭ состоялся без организационных и технологических сбоев.
Всего в едином государственном экзамене этого года приняли участие 5 937 человек.
Напомним, основной период ЕГЭ прошел с 3 по 25 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU