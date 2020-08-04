2020-08-04T16:23:28+03:00
Общество

В Тульской области шесть выпускников удалили с ЕГЭ из-за шпаргалок

Они нарушили порядок проведения ГИА
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области шесть выпускников удалили с ЕГЭ из-за шпаргалок и смартфонов. Они нарушили порядок проведения государственной итоговой аттестации.

В остальном основной период ЕГЭ состоялся без организационных и технологических сбоев.

Всего в едином государственном экзамене этого года приняли участие 5 937 человек.

Напомним, основной период ЕГЭ прошел с 3 по 25 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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