2020-08-04T15:22:36+03:00
Происшествия

В Тульской области пятеро подростков пойдут под суд за кражу

Ущерб составил более 35 тысяч рублей
Мария ВЛАСОВА
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Фото: СУ СК РФ по Тульской области.Фото: СУ СК РФ по Тульской области.
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В Щекине пятеро подростков обвиняются в совершении кражи. Они проникли в гараж и дом, расположенные на ст. Лазарево Щекинского района. Оттуда они похитили чужое имущество на сумму более 35 тысяч рублей.

С похищенным подростки скрылись и впоследствии распорядились им по своему усмотрению.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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