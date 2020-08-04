В Тульской области пятеро подростков пойдут под суд за кражу
Ущерб составил более 35 тысяч рублей
Фото: СУ СК РФ по Тульской области.
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В Щекине пятеро подростков обвиняются в совершении кражи. Они проникли в гараж и дом, расположенные на ст. Лазарево Щекинского района. Оттуда они похитили чужое имущество на сумму более 35 тысяч рублей.
С похищенным подростки скрылись и впоследствии распорядились им по своему усмотрению.
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU