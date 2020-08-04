2020-08-04T15:16:52+03:00
Происшествия

Житель Тульской области забил знакомого тростью

От полученных травм мужчина скончался
Мария ВЛАСОВА
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53-летнего мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В деревне Сатинка Щекинского района пьяный мужчина избил знакомого тростью. Также мужчина пустил в ход кулаки.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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