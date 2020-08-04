Житель Тульской области забил знакомого тростью
От полученных травм мужчина скончался
Изменить размер текста:
53-летнего мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В деревне Сатинка Щекинского района пьяный мужчина избил знакомого тростью. Также мужчина пустил в ход кулаки.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU