2020-08-04T14:14:56+03:00
Звезды

В Туле появится филиал Государственного исторического музея

У входа в здание будет создан музейный двор
Мария ВЛАСОВА
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В Туле появится филиал Государственного исторического музея. Он разместится в Музейном квартале. У входа в здание будет создан музейный двор.

- Он станет частицей Красной площади на тульской земле: здесь будут размещены креативные макеты ГИМа и собора Василия Блаженного, - заявил директор музея Алексей Левыкин .

Монтаж первой экспозиции в выставочных залах музея уже идет. Выставка будет посвящена истории государства Российского. Экспозиция будет включать в себя 237 шедевров и реликвий из фондов ГИМа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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