В Туле появится филиал Государственного исторического музея
У входа в здание будет создан музейный двор
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В Туле появится филиал Государственного исторического музея. Он разместится в Музейном квартале. У входа в здание будет создан музейный двор.
- Он станет частицей Красной площади на тульской земле: здесь будут размещены креативные макеты ГИМа и собора Василия Блаженного, - заявил директор музея Алексей Левыкин .
Монтаж первой экспозиции в выставочных залах музея уже идет. Выставка будет посвящена истории государства Российского. Экспозиция будет включать в себя 237 шедевров и реликвий из фондов ГИМа.
ИСТОЧНИК KP.RU