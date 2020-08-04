2020-08-04T14:06:12+03:00
Происшествия

Житель Тульской области украл у собутыльника мобильник

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
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В Узловском районе мужчина украл у собутыльника мобильник. Он дождался пока тот достигнет состояния сильного опьянения.

Потерпевший, обнаружив пропажу телефона, обратился в полицию. 34-летний безработный ранее судимый за кражу и грабёж мужчина задержан. Он признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

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