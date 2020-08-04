Житель Тульской области украл у собутыльника мобильник
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Изменить размер текста:
В Узловском районе мужчина украл у собутыльника мобильник. Он дождался пока тот достигнет состояния сильного опьянения.
Потерпевший, обнаружив пропажу телефона, обратился в полицию. 34-летний безработный ранее судимый за кражу и грабёж мужчина задержан. Он признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Кража".
ИСТОЧНИК KP.RU