2020-08-04T09:36:14+03:00
Общество

В Туле голая женщина помылась в фонтане около драмтеатра

Пользователи соцсетей гадают, что сподвигло ее на такой поступок
Мария ВЛАСОВА
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Фото: стоп-кадр видео Тула LifeФото: стоп-кадр видео Тула Life
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В Туле голая женщина помылась в фонтане около драмтеатра. Кадрами инцидента поделились пользователи соцсетей.

На них женщина без стеснения принимает водные процедуры. Не смутили ее и прохожие. После того как дама привела в порядок себя, она взялась за одежду и постирала ее в фонтане.

Кадры с голой тулячкой вызвали ажиотаж в соцсетях. Пользователи отнеслись с юмором к случившемуся:

"Чистоплотная! И тело хорошее! Завидуйте!";

"Может воду отключили, решила воспользоваться фонтаном";

"Искупался человек, видно на море ещё не накопила".

ИСТОЧНИК KP.RU

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