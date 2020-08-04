4 Авг. 2020 2020-08-04T09:36:14+03:00

Пользователи соцсетей гадают, что сподвигло ее на такой поступок

Изменить размер текста: A A

В Туле голая женщина помылась в фонтане около драмтеатра. Кадрами инцидента поделились пользователи соцсетей.

На них женщина без стеснения принимает водные процедуры. Не смутили ее и прохожие. После того как дама привела в порядок себя, она взялась за одежду и постирала ее в фонтане.

Кадры с голой тулячкой вызвали ажиотаж в соцсетях. Пользователи отнеслись с юмором к случившемуся:

"Чистоплотная! И тело хорошее! Завидуйте!";

"Может воду отключили, решила воспользоваться фонтаном";

"Искупался человек, видно на море ещё не накопила".

ИСТОЧНИК KP.RU