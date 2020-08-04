В Туле голая женщина помылась в фонтане около драмтеатра
Пользователи соцсетей гадают, что сподвигло ее на такой поступок
Фото: стоп-кадр видео Тула Life
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В Туле голая женщина помылась в фонтане около драмтеатра. Кадрами инцидента поделились пользователи соцсетей.
На них женщина без стеснения принимает водные процедуры. Не смутили ее и прохожие. После того как дама привела в порядок себя, она взялась за одежду и постирала ее в фонтане.
Кадры с голой тулячкой вызвали ажиотаж в соцсетях. Пользователи отнеслись с юмором к случившемуся:
"Чистоплотная! И тело хорошее! Завидуйте!";
"Может воду отключили, решила воспользоваться фонтаном";
"Искупался человек, видно на море ещё не накопила".
ИСТОЧНИК KP.RU