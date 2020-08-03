18 августа в Туле откроется Ледовый дворец
Акт ввода в эксплуатацию уже получен
Фото: Правительство Тульской области
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18 августа в Туле откроется Ледовый дворец. В этот день стартует Кубок губернатора Тульской области по хоккею среди молодежных команд.
Это первый предсезонный турнир перед началом чемпионата Молодежной хоккейной лиги.Его участниками станут команды из 8 регионов страны. Тульскую область на сорвенованиях представит «Академия хоккея им. Б.П. Михайлова».
В Ледовом дворце насчитывается 3 тысячи посадочных мест. В нем можно заниматься хоккеем и фигурным катанием, а также проводить концерты. Акт ввода в эксплуатацию Ледового дворца уже получен.
ИСТОЧНИК KP.RU