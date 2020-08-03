3 Авг. 2020 2020-08-03T17:33:43+03:00

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18 августа в Туле откроется Ледовый дворец. В этот день стартует Кубок губернатора Тульской области по хоккею среди молодежных команд.

Это первый предсезонный турнир перед началом чемпионата Молодежной хоккейной лиги.Его участниками станут команды из 8 регионов страны. Тульскую область на сорвенованиях представит «Академия хоккея им. Б.П. Михайлова».

В Ледовом дворце насчитывается 3 тысячи посадочных мест. В нем можно заниматься хоккеем и фигурным катанием, а также проводить концерты. Акт ввода в эксплуатацию Ледового дворца уже получен.

ИСТОЧНИК KP.RU