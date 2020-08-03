В Тульской области на улице задержали грабителя

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:28:56+03:00

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В Кимовске на улице Павлова задержали мужчину, который ограбил сетевой супермаркет. Его опознал по ориентировке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

Задержанным оказался 36-летний местный житель. Сотрудники Росгвардии задержали гражданина и передали его правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства.

По данному факту проводится проверка, выясняются все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU