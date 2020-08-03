Карта распространения коронавируса в Тульской области на 3 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
3 августа стало известно о 32 новых случаях заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:
Тула - 3 404
Донской - 213
Алексинский район - 447
Арсеньевский район - 18
Белевский район - 70
Богородицкий район - 333
Веневский район - 204
Воловский район - 104
Дубенский район - 27
Ефремовский район - 526
Заокский район - 143
Каменский район - 42
Кимовский район - 217
Киреевский район - 568
Куркинский район - 52
р.п. Новогуровский - 24
Новомосковский район - 612
Одоевский район - 30
Плавский район - 114
Суворовский район - 48
Тепло-Огаревский район - 108
Узловский район - 375
Чернский район - 70
Щекинский район - 510
Ясногорский район - 152
ИСТОЧНИК KP.RU