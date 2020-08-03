2020-08-03T17:15:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Тульской области на 3 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как поменялась статистика в районах региона
Мария ВЛАСОВА
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Карта распространения коронавируса в Тульской областиКарта распространения коронавируса в Тульской области
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3 августа стало известно о 32 новых случаях заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:

Тула - 3 404

Донской - 213

Алексинский район - 447

Арсеньевский район - 18

Белевский район - 70

Богородицкий район - 333

Веневский район - 204

Воловский район - 104

Дубенский район - 27

Ефремовский район - 526

Заокский район - 143

Каменский район - 42

Кимовский район - 217

Киреевский район - 568

Куркинский район - 52

р.п. Новогуровский - 24

Новомосковский район - 612

Одоевский район - 30

Плавский район - 114

Суворовский район - 48

Тепло-Огаревский район - 108

Узловский район - 375

Чернский район - 70

Щекинский район - 510

Ясногорский район - 152

ИСТОЧНИК KP.RU

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