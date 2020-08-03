В тульском приюте две сотни животных остались без воды

3 Авг. 2020 2020-08-03T16:41:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Центре помощи бездомным животным в Туле "Любимец" кошки и собаки остались без воды. А это 200 животных.

3 августа воду перекрыл АО "Тулагорводоканал". Причиной стало отсутствие договора с организацией.

Работники приюта пояснили, что у них нет юридических отношений с АО "Тулагорводоканал" по причине того, что территория, на которой расположен приют, всегда относилась к промышленному предприятию. Именно с ним были заключены договоры на коммунальные ресурсы.

Для приюта отключение стало полной неожиданностью. Без воды они не имеют возможности даже напоить животных. На помощь начали приходить волонтеры. Тех, кто привезет воду, ждут с нетерпением и сейчас.

Фото: «ЛЮБИМЕЦ» Центр помощи бездомным животным в Туле

ИСТОЧНИК KP.RU