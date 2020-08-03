В Туле около здания УГИБДД перевернулась легковушка: в ДТП пострадали оба водителя

3 Авг. 2020 2020-08-03T16:13:17+03:00

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3 августа в 14:20 на улице Советской произошло ДТП. 63-летняя женщина на автомобиле " Haval H6", по предварительной информации, при повороте налево столкнулась с автомобилем "Lada Granta". В результате ДТП пострадали оба водителя. В настоящий момент оказывается медицинская помощь, сообщили в УГИБДД УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU