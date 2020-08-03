2020-08-03T16:13:17+03:00
Происшествия

В Туле около здания УГИБДД перевернулась легковушка: в ДТП пострадали оба водителя

Стали известны подробности аварии
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: очевидцыФото: очевидцы
Изменить размер текста:

3 августа в 14:20 на улице Советской произошло ДТП. 63-летняя женщина на автомобиле " Haval H6", по предварительной информации, при повороте налево столкнулась с автомобилем "Lada Granta". В результате ДТП пострадали оба водителя. В настоящий момент оказывается медицинская помощь, сообщили в УГИБДД УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
5 августа жителям Пролетарского округа Тулы будут бесплатно раздавать воду
5 августа Пролетарский округ останется без воды
18 августа в Туле откроется Ледовый дворец
В Тульской области на улице задержали грабителя
Карта распространения коронавируса в Тульской области на 3 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В тульском приюте две сотни животных остались без воды
В Туле около здания УГИБДД перевернулась легковушка: в ДТП пострадали оба водителя
В Тульской области в реанимации находятся 32 человека с коронавирусом
В Туле около здания УГИБДД перевернулась легковушка
Житель Тульской области пытался убить сожителя бывшей жены
В Тульской области «Ford» сбил 52-летнюю женщину
В Туле на улице Кутузова пешеход угодил под колеса иномарки
В Туле 23 мотоциклиста попались на нарушении ПДД
«Ростелеком» приглашает тульских студентов на всероссийские соревнования по кибербезопасности
В Туле мужчину с ножевым ранением госпитализировали из автобуса
Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 3 августа 2020 года составило 32 человека