В Туле около здания УГИБДД перевернулась легковушка: в ДТП пострадали оба водителя
Стали известны подробности аварии
Фото: очевидцы
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3 августа в 14:20 на улице Советской произошло ДТП. 63-летняя женщина на автомобиле " Haval H6", по предварительной информации, при повороте налево столкнулась с автомобилем "Lada Granta". В результате ДТП пострадали оба водителя. В настоящий момент оказывается медицинская помощь, сообщили в УГИБДД УМВД России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU