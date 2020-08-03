Житель Тульской области пытался убить сожителя бывшей жены

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:39:50+03:00

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41-летнего жителя Плавского района обвиняют в покушении на убийство. В деревне Крекшино пьяный мужчина дважды ударил в шею сожителя своей бывшей жены. Он хотел убить соперника из ревности.

Однако потерпевший оказал активное сопротивление нападавшему. Также ему на помощь пришли знакомые. Они не дали ревнивцу довести преступление до конца.

Потерпевший получил медицинскую помощь на месте происшествия.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU